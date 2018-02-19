Дочь Ксении Бородиной затаила на отца обиду из-за отобранного iPhone

На одном из последних фото общая дочь Курбана и Ксении, малышка Теона, запечатлена рядом с братом. Умильная мордашка выглядит обиженной и Курбан Омаров поспешил объяснить почему.Оказывается отец забрал у Теоны iPhone, чтобы сделать снимок с братом и девочка согласилась на фото, «но по глазам видно, что не простила», со смехом комментирует отец.В последнее время Курбан Омаров полюбил раздавать советы на различные житейские темы, претендуя для роль практикующего психолога.Фотография с детьми стала отрадой для его подписчиков и подтверждением, что в его семье все отлично.