Дочь Ксении Бородиной затаила на отца обиду из-за отобранного iPhone
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров часто публикую забавные фото своих детей в Instargam, ну а маленькую Теону можно назвать звездой соцсетей.
На одном из последних фото общая дочь Курбана и Ксении, малышка Теона, запечатлена рядом с братом. Умильная мордашка выглядит обиженной и Курбан Омаров поспешил объяснить почему.
Оказывается отец забрал у Теоны iPhone, чтобы сделать снимок с братом и девочка согласилась на фото, «но по глазам видно, что не простила», со смехом комментирует отец.
В последнее время Курбан Омаров полюбил раздавать советы на различные житейские темы, претендуя для роль практикующего психолога.
Фотография с детьми стала отрадой для его подписчиков и подтверждением, что в его семье все отлично.
На одном из последних фото общая дочь Курбана и Ксении, малышка Теона, запечатлена рядом с братом. Умильная мордашка выглядит обиженной и Курбан Омаров поспешил объяснить почему.
Оказывается отец забрал у Теоны iPhone, чтобы сделать снимок с братом и девочка согласилась на фото, «но по глазам видно, что не простила», со смехом комментирует отец.
В последнее время Курбан Омаров полюбил раздавать советы на различные житейские темы, претендуя для роль практикующего психолога.
Фотография с детьми стала отрадой для его подписчиков и подтверждением, что в его семье все отлично.