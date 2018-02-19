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Дочь Ксении Бородиной затаила на отца обиду из-за отобранного iPhone

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров часто публикую забавные фото своих детей в Instargam, ну а маленькую Теону можно назвать звездой соцсетей.

Дочь Ксении Бородиной затаила на отца обиду из-за отобранного iPhone

На одном из последних фото общая дочь Курбана и Ксении, малышка Теона, запечатлена рядом с братом. Умильная мордашка выглядит обиженной и Курбан Омаров поспешил объяснить почему.

Дочь Ксении Бородиной затаила на отца обиду из-за отобранного iPhone

Оказывается отец забрал у Теоны iPhone, чтобы сделать снимок с братом и девочка согласилась на фото, «но по глазам видно, что не простила», со смехом комментирует отец.

В последнее время Курбан Омаров полюбил раздавать советы на различные житейские темы, претендуя для роль практикующего психолога.

Фотография с детьми стала отрадой для его подписчиков и подтверждением, что в его семье все отлично.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:04
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