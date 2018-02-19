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Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов во второй половине февраля

Представители издания GSMArena опубликовали рейтинг из десяти самых популярных смартфонов, которые являются таковыми за период второй половины февраля. Таким образом, первая строчка досталась устройству Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов во второй половине февраля


Стоит напомнить, что устройство стало обладателем безрамочного дисплея, сдвоенной основной камеры и производительной аппаратной платформы. Вторую строчку заняла младшая версия Xiaomi Redmi Note 5. На третьем месте оказался смартфон Xiaomi Mi A1, а за ним сразу расположился флагман из Южной Кореи Samsung Galaxy S8.

Далее идут такие мобильные девайсы как Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy J7 Pro. Что касается Galaxy S9, то официально он в продаже не появился, но покупатели уже проявляют к нему большой интерес.

Замыкают ТОП-10 китайский Xiaomi Redmi 5A, безрамочный девайс Huawei Honor 9 Lite, Oppo F5 и доступный Samsung Galaxy J7 Prime.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:40
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