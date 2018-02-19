Эксперты назвали 10 самых популярных смартфонов во второй половине февраля

Стоит напомнить, что устройство стало обладателем безрамочного дисплея, сдвоенной основной камеры и производительной аппаратной платформы. Вторую строчку заняла младшая версия Xiaomi Redmi Note 5. На третьем месте оказался смартфон Xiaomi Mi A1, а за ним сразу расположился флагман из Южной Кореи Samsung Galaxy S8.Далее идут такие мобильные девайсы как Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy J7 Pro. Что касается Galaxy S9, то официально он в продаже не появился, но покупатели уже проявляют к нему большой интерес.Замыкают ТОП-10 китайский Xiaomi Redmi 5A, безрамочный девайс Huawei Honor 9 Lite, Oppo F5 и доступный Samsung Galaxy J7 Prime.