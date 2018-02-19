Управление Роспотребнадзора Москвы выяснит причину вспышки острой кишечной инфекции в детском саду ЮАО
Московское Управление Роспотребнадзора занялось расследованием причин массового заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещавших детский сад "Дельфиненок" Южного Административного округа.
В рамках эпидемиологического расследования был проведен сбор суточных проб продуктов питания и питьевой воды. Также специалистами были взяты смывы с оборудования пищеблока и предметов в групповых.
Для установления возбудителя инфекции будут проведены бактериологическое исследование и ПЦР нативного материала больных сотрудников детского сада.
По информации на 17 февраля, количество заболевших составляет 20 человек, 6 из низ были госпитализированы в инфекционные больницы.
В рамках эпидемиологического расследования был проведен сбор суточных проб продуктов питания и питьевой воды. Также специалистами были взяты смывы с оборудования пищеблока и предметов в групповых.
Для установления возбудителя инфекции будут проведены бактериологическое исследование и ПЦР нативного материала больных сотрудников детского сада.
По информации на 17 февраля, количество заболевших составляет 20 человек, 6 из низ были госпитализированы в инфекционные больницы.
Происшествия
Добавил: Роман Сегодня, 09:55