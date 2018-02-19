Ксения Собчак наелась блинов и попросила прощения
Накануне, 18 февраля, телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак вместе с православными христианами праздновала последний день Масленицы.
Впечатлениями от этого события тележурналистка поделилась в Instagram. Ксения рассказала, что «поела блинов в деревне Захарово» и в целом «хорошо провела время».
Так как этот день в масленичной неделе называется «прощеным воскресеньем, то Собчак попросила у всех прощения и отметила, что «это вообще полезно делать, вне всяких религий».
Также Ксения Собчак посетовала, что «власть наша прощения просит крайне редко».
Многие подписчики кандидата в президенты РФ посчитали этот пост «богохульстловом», а саму Ксению с сарказмом назвали «народной аж челюсти сводит от умиления».
Впечатлениями от этого события тележурналистка поделилась в Instagram. Ксения рассказала, что «поела блинов в деревне Захарово» и в целом «хорошо провела время».
Так как этот день в масленичной неделе называется «прощеным воскресеньем, то Собчак попросила у всех прощения и отметила, что «это вообще полезно делать, вне всяких религий».
Также Ксения Собчак посетовала, что «власть наша прощения просит крайне редко».
Многие подписчики кандидата в президенты РФ посчитали этот пост «богохульстловом», а саму Ксению с сарказмом назвали «народной аж челюсти сводит от умиления».