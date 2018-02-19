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В Россию привезли KIA Stinger - "убийцу" Porsche Panamera

В российские автосалоны привезли первые экземпляры фастбеков KIA Stinger. Большинство автомобильных экспертов прозвали новый автомобиль «убийцей» Porsche Panamera.

В Россию привезли KIA Stinger - "убийцу" Porsche Panamera


Продажи KIA Stinger в России начнутся с 1 марта текущего года, автомобиль будет доступен в 8 модификациях. Для россиян автомобиль будет доступен с клиренсом 150 мм, а у версии GT он будет 130 мм. Габариты KIA Stinger для России составляют 4831X1869X1400 мм.

В моторную гамму фастбека KIA Stinger входит турбодвигатель ёмкостью 2,0 литра производительностью 197 и 247 лошадиных сил, а также 6-цилиндровый 3,3-литровый агрегат, генерирующий 370 «лошадей». Автомобиль будет предложен с автоматической трансмиссией, а также с задним и передним приводом.

Стоимость базовой модификации KIA Stinger стартует от 1 899 900 рублей, а за более роскошную версию придётся выложить 3 229 900 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:20
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