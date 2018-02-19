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Американка угодила в тюрьму за крещение собственной дочери

Жительница Северной Каролины угодила в тюрьму за крещение собственной дочери. Об этом написала газета Charlotte Observer.


Американка угодила в тюрьму за крещение собственной дочери


Как стало известно, 36-летняя американка Кендра Стокс крестила свою дочь втайне от отца девочки Пола Шаафа в 2016 году, а за год до этого суд передал опеку над ребенком Шаафу. В частности, опека касалась «вопросов, касающихся религии».

Как отметило издание, Пол узнал о том, что мать Стокс крестила дочь, по фотоснимкам в социальной сети, после чего подал в суд. Отец девочки был возмущен поступком матери: она не сообщила ему о крещении дочери, а также не обсудила с ним место и время проведения церемонии.
9 февраля суд признал Кендру Стокс виновной в неисполнении судебного решения, приговорив женщину к десяти дням заключения под стражу, позднее срок сократили до семи дней.

В своем интервью мать девочки заявила, что ей очень жаль, что все так вышло, однако она не жалеет о том, что крестила дочь, поскольку это было в интересах ребенка.

По данным издания, родители девочки являются католиками, прожившими вместе не более полугода.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:10
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