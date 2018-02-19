Елена Корикова опровергла слухи о сделанной пластике

На новом снимке дотошные фанаты рассмотрели следы косметологического вмешательства, после чего были недовольны обилием геля на скулах и стали писать негативные сообщения. Звезда сразу отреагировала на критику и отметила, что ничего не делала со своим лицом, а также не понимает такие намеки. Некоторые лица упомянули об обычном хайлайтере, часто используемом артистами.Пользователи сетей отметили, что Елена Корикова всегда имела такой внешний вид и не стоит выдумывать разные небылицы. Она прекрасно выглядит, продолжая радовать зрителей своими выступлениями, а также является большой труженицей. Сама знаменитость поблагодарила поклонников за поддержку и заблокировала недоброжелателя, обвинившего ее в использовании таких методов красоты.