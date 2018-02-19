АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Елена Корикова опровергла слухи о сделанной пластике

Актриса часто радует поклонников новыми сюжетами в Instagram, получая много лестных комментариев по поводу ее таланта и внешнего вида. Однако недоброжелатели заподозрили Елену Корикову в сделанной пластике, после чего она опровергла такие слухи.

На новом снимке дотошные фанаты рассмотрели следы косметологического вмешательства, после чего были недовольны обилием геля на скулах и стали писать негативные сообщения. Звезда сразу отреагировала на критику и отметила, что ничего не делала со своим лицом, а также не понимает такие намеки. Некоторые лица упомянули об обычном хайлайтере, часто используемом артистами.

Елена Корикова опровергла слухи о сделанной пластике


Пользователи сетей отметили, что Елена Корикова всегда имела такой внешний вид и не стоит выдумывать разные небылицы. Она прекрасно выглядит, продолжая радовать зрителей своими выступлениями, а также является большой труженицей. Сама знаменитость поблагодарила поклонников за поддержку и заблокировала недоброжелателя, обвинившего ее в использовании таких методов красоты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Совместный снимок спортсменов Александра
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Просмотреть все новости