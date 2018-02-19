Эксперт блокчейна: Систему защиты инвестиций в криптовалюту создают в России

Росассоциацией криптовалют и блокчейна вместе с интернет проектом и банком "Глобэкс" начата разработка системы защиты на рынке криптовалют. Это позволит, по мнению ее создателей, лучше защищать транзакции и сами электронные кошельки инвесторов. Особенно это актуально будет во время роста всего рынка криптовалют, потому что его капитализация уже сейчас превысила $100 млрд.По словам эксперта Светланы Лобаревой, эта инициатива должна быть подкреплена законодательной базой; только тогда инвестирование в этот рынок станет более безопасным и прогнозируемым. Специалист из российской business.bitclubproject.com также напомнила, что на острове Русском будет создана специальная экономическая зона, где будет торговаться биткоин и альткоины.