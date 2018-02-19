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Елена Ваенга рассказала поклонникам о своем пребывании в клинике

Певица решила успокоить поклонников и рассказала им в Instagram о своем пребывании в клинике. Елена Ваенга находится в Петербурге и пытается найти приятные моменты во время лечения бронхита.

Исполнительница пожаловалась на надоевшие процедуры, которые необходимо делать, но продолжает радоваться солнечным лучам, смотря в окно. Для Елены Ваенги посещение гостей становится значимым событием, после чего она шутливо добавила, что уже имеет апельсины, любуется тюльпанами и не может оторваться от книги Чехова.

Елена Ваенга рассказала поклонникам о своем пребывании в клинике


Сейчас звезда поправляется и даже побывала дома, где устроила праздничный ужин. В конце своего сообщения она даже упомянула о детстве, когда в такой ситуации ее жалели и помогали, а сейчас близкие люди продолжают относиться к артистке, как к ребенку.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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