Елена Ваенга рассказала поклонникам о своем пребывании в клинике

Исполнительница пожаловалась на надоевшие процедуры, которые необходимо делать, но продолжает радоваться солнечным лучам, смотря в окно. Для Елены Ваенги посещение гостей становится значимым событием, после чего она шутливо добавила, что уже имеет апельсины, любуется тюльпанами и не может оторваться от книги Чехова.Сейчас звезда поправляется и даже побывала дома, где устроила праздничный ужин. В конце своего сообщения она даже упомянула о детстве, когда в такой ситуации ее жалели и помогали, а сейчас близкие люди продолжают относиться к артистке, как к ребенку.