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Новый седан Peugeot 508 "засветился" на шпионских фото

Французский альянс PSA Group готовит к презентации совершенно новый седан Peugeot 508. В преддверии дебюта в сеть выложили шпионские фотографии ожидаемой новинки.

Новый седан Peugeot 508 "засветился" на шпионских фото


Накануне в социальной сети Facebook были опубликованы чёрно-белые фотографии нового седана Peugeot 508, на которых можно рассмотреть задние осветители с тремя секциями, а также общий дизайн задней части кузова.

Эксперты отметили, что экстерьер нового автомобиля оформлен в духе прототипа Instinct&Exalt. Седан Peugeot 508 разрабатывается на архитектуре EMP2. В моторную гамму нового автомобиля войдёт бензиновый агрегат объёмом 1,6 литра, а также дизельный двигатель ёмкостью 2,0 литра. Работать моторы будут на пару с автоматической трансмиссией Aisin. Официальная презентация нового седана ожидается в марте текущего года на автосалоне в Женеве.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:40
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