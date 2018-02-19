Новый седан Peugeot 508 "засветился" на шпионских фото

Накануне в социальной сети Facebook были опубликованы чёрно-белые фотографии нового седана Peugeot 508, на которых можно рассмотреть задние осветители с тремя секциями, а также общий дизайн задней части кузова.Эксперты отметили, что экстерьер нового автомобиля оформлен в духе прототипа Instinct&Exalt. Седан Peugeot 508 разрабатывается на архитектуре EMP2. В моторную гамму нового автомобиля войдёт бензиновый агрегат объёмом 1,6 литра, а также дизельный двигатель ёмкостью 2,0 литра. Работать моторы будут на пару с автоматической трансмиссией Aisin. Официальная презентация нового седана ожидается в марте текущего года на автосалоне в Женеве.