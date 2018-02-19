Поклонников огорчил снимок наследницы певицы МакSим Александры с живым медведем
Певица МакSим решила опубликовать в Instagram снимок наследницы Александры, сделанный во время празднования Масленицы. Однако поклонников огорчил сюжет, где девочка позирует рядом с живым медведем.
Подписчики даже не обратили внимания на поздравления исполнительницы, так как заметили грустный вид животного и считают, что ему нужно находиться на природе, а не развлекать людей. Многие люди осудили певицу МакSим, подающую дочери плохой пример отношения к представителям фауны.
Пользователи сетей не поддержали мнение недоброжелателей, отметив, что медведь привык жить в таких условиях, а попав в свою среду, может стать жертвой своих сородичей. Они поблагодарили звезду за интересный сюжет, но сама она предпочла не отвечать на негативные комментарии.
Подписчики даже не обратили внимания на поздравления исполнительницы, так как заметили грустный вид животного и считают, что ему нужно находиться на природе, а не развлекать людей. Многие люди осудили певицу МакSим, подающую дочери плохой пример отношения к представителям фауны.
Пользователи сетей не поддержали мнение недоброжелателей, отметив, что медведь привык жить в таких условиях, а попав в свою среду, может стать жертвой своих сородичей. Они поблагодарили звезду за интересный сюжет, но сама она предпочла не отвечать на негативные комментарии.