Поклонников огорчил снимок наследницы певицы МакSим Александры с живым медведем

Подписчики даже не обратили внимания на поздравления исполнительницы, так как заметили грустный вид животного и считают, что ему нужно находиться на природе, а не развлекать людей. Многие люди осудили певицу МакSим, подающую дочери плохой пример отношения к представителям фауны.Пользователи сетей не поддержали мнение недоброжелателей, отметив, что медведь привык жить в таких условиях, а попав в свою среду, может стать жертвой своих сородичей. Они поблагодарили звезду за интересный сюжет, но сама она предпочла не отвечать на негативные комментарии.