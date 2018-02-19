Экс-любовница и внебрачная дочь Серова подверглись травле в Сети

В программе «Секрет на миллион» артист признался, что дочь от кратковременной связи с одной из фанаток у него может быть. Серов отметил, что Валентина Аришина незаконным образом завладела его семенем, поскольку мечтала иметь ребенка от него. После такого заявления артиста, его экс-любовница подверглась травле в Сети.Женщина обратилась к злопыхателям с просьбой оставить ее семью в покое. Ведь денег у артиста она просит, а он так с ней поступает: выставляет в неприглядном свете перед общественностью, не признавая собственную дочь. Аришина добавила, что ДНК-тест сделала не она, а Серов, а ей просто хочется жить спокойно, чтобы никто не беспокоил ее семью. Предполагаемая наследница известного исполнителя Алиса на эту тему разговаривать не желает. Единственное, о чем жалеет девушка, это о том, что неправильно повела себя перед общественностью, позволив при этом резкие высказывания.