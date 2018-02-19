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Роскошный BMW 30-х годов сфотографировали в Воронеже

По улицам города Воронежа раскатывается раритетная модель BMW 326, выпускавшаяся в 30-годах прошлого столетия. Автомобиль запечатлела одна из жительниц Воронежа и выложила снимки в сеть.

Роскошный BMW 30-х годов сфотографировали в Воронеже


Ретромобиль BMW 326 красного цвета привлёк внимание автомобилистов, так как выделялся из общего потока транспортного движения. После того как фотографии автомобиля выложили в сеть, то некоторые интернет-пользователи пришли от не в восторг, они удивлялись ходом качествам машины.

Автомобиль BMW 326 выпускался в период с 1936 по 1941 годы. В модельном ряду производителя данная модель была одной из самых успешных. Именно BMW 326 прославил баварских разработчиков и вывел бренд на новый уровень.

Под капотом ретро-автомобиля установлен 6-цилиндровый силовой агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 50 лошадиных сил. В своё время дилерам компании BMW удалось реализовать 15 936 экземпляров данной модели.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:10
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