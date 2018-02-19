Роскошный BMW 30-х годов сфотографировали в Воронеже
По улицам города Воронежа раскатывается раритетная модель BMW 326, выпускавшаяся в 30-годах прошлого столетия. Автомобиль запечатлела одна из жительниц Воронежа и выложила снимки в сеть.
Ретромобиль BMW 326 красного цвета привлёк внимание автомобилистов, так как выделялся из общего потока транспортного движения. После того как фотографии автомобиля выложили в сеть, то некоторые интернет-пользователи пришли от не в восторг, они удивлялись ходом качествам машины.
Автомобиль BMW 326 выпускался в период с 1936 по 1941 годы. В модельном ряду производителя данная модель была одной из самых успешных. Именно BMW 326 прославил баварских разработчиков и вывел бренд на новый уровень.
Под капотом ретро-автомобиля установлен 6-цилиндровый силовой агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 50 лошадиных сил. В своё время дилерам компании BMW удалось реализовать 15 936 экземпляров данной модели.
Ретромобиль BMW 326 красного цвета привлёк внимание автомобилистов, так как выделялся из общего потока транспортного движения. После того как фотографии автомобиля выложили в сеть, то некоторые интернет-пользователи пришли от не в восторг, они удивлялись ходом качествам машины.
Автомобиль BMW 326 выпускался в период с 1936 по 1941 годы. В модельном ряду производителя данная модель была одной из самых успешных. Именно BMW 326 прославил баварских разработчиков и вывел бренд на новый уровень.
Под капотом ретро-автомобиля установлен 6-цилиндровый силовой агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 50 лошадиных сил. В своё время дилерам компании BMW удалось реализовать 15 936 экземпляров данной модели.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:10