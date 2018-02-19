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Курс валют на 17.02.2018

Кабмин усовершенствовал управление средствами ФНБ - будут меньше тратить

До достижения объема ликвидной части фонда 7% прогнозируемого объема ВВП средства ФНБ можно будет использовать только для проектов основанных до 2018 года. Постановление правительство с этими требованиями подписал Дмитрий Медведев. Напомним, что до настоящего времени этот фонд использовали для пополнения Пенсионного фонда.

Дмитрий Медведев вчера подписал постановление Кабинета министров об усовершенствовал правил использования активами Фонда национального благосостояния. Теперь его будут использовать только по особым параметрам соотношения его объема в соотношении с ВВП страны.

Кабмин усовершенствовал управление средствами ФНБ - будут меньше тратить


Причем размещение его средств становится возможным только тогда, когда предполагается финансирования проектов основанных до 2018 года. Кроме того, его можно будет использовать в целях приобретения паев РФПИ. Напомним, что Резервный фонд исчерпали за 4 последние года, а его оставшиеся средства "влили" в ФНБ. По словам экономиста Алексея Исаева, этот последний фонд будет исчерпан к началу следующего года.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:40
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