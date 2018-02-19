Кабмин усовершенствовал управление средствами ФНБ - будут меньше тратить

Дмитрий Медведев вчера подписал постановление Кабинета министров об усовершенствовал правил использования активами Фонда национального благосостояния. Теперь его будут использовать только по особым параметрам соотношения его объема в соотношении с ВВП страны.Причем размещение его средств становится возможным только тогда, когда предполагается финансирования проектов основанных до 2018 года. Кроме того, его можно будет использовать в целях приобретения паев РФПИ. Напомним, что Резервный фонд исчерпали за 4 последние года, а его оставшиеся средства "влили" в ФНБ. По словам экономиста Алексея Исаева, этот последний фонд будет исчерпан к началу следующего года.