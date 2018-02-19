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Появились первые изображения "спортивного" Hyundai Santa Fe N нового поколения

Накануне в сети появились первые изображения «заряженного» Santa Fe N. Не так давно официальные представители подразделения Hyundai N заявили, что большинство автомобилей бренда получат спортивные N-версии.

Появились первые изображения "спортивного" Hyundai Santa Fe N нового поколения


Новый «заряженный» кроссовер Santa Fe N получит перенастроенную подвеску, уменьшенный дорожный просвет, легкосплавные колёсные диски с низкопрофильной резиной, усиленные красные тормозные суппорты и логотип «N» на решётке радиатора. О силовом оснащении «заряженной» модели пока ничего не известно.

Ранее сообщалось о том, что стандартную модификацию Santa Fe 2019 модельного года уже можно заказать у южнокорейских дилеров. Самая доступная модификация кроссовера стоит 28 150 000 вон. За эти деньги покупателям предлагается автомобиль с турбированным двигателем мощностью 240 лошадиных сил, комплектующийся 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом HTRAC.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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