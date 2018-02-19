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Профсоюз актеров работает над новыми правилами откровенных сцен в кино

Сотрудники профсоюза киноактеров, а также кинорежиссеров Actors’ Equity Association работают над новыми правилами откровенных сцен в кино. Сообщение об этом поступило от зарубежного издания Daily Mail.

Профсоюз актеров работает над новыми правилами откровенных сцен в кино


Профсоюз актеров приступил к разработке новых правил для съемок откровенных сцен в голливудских фильмах. Необходимость в введении новых порядков возникла после скандала с известным продюсером Харви Вайнштейном. В его адрес посыпались обвинения от известных актрис. После громкого скандала усилилось движение под названием #MeToo, участники которого рассказывали об аналогичных случаях из личной практики.

Согласно новым правилам, на съемочной площадке, во время съемок постельных сцен, не исключается, что актерам не придется больше целоваться «с языком». Такое решение вызвано тем, что некоторые актрисы рассказали о крайне «агрессивных» действиях их партнеров. Стоит добавить, что на кастинге девушкам больше не придется раздеваться.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:40
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