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59-летняя Мадонна оголилась для очередного селфи

59-летняя известная американская певица Мадонна оголилась для очередного селфи. Фотоснимки откровенного характера популярная исполнительница опубликовала в сети Instagram.

59-летняя Мадонна оголилась для очередного селфи


Известная певица Мадонна, которой в августе текущего года исполняется 60 лет, продолжает без стеснения размещать в своем аккаунте в Instagram откровенные фотокадры. Недавно поп-дива поделилась с подписчиками очередным селфи, для которого почти полностью оголилась. Единственный наряд, который красовался на теле звезды – черная шляпа. Поклонники Мадонны самых интимных частей ее тела так и не увидели, но в комментариях под постом певицы было очень «жарко» из-за разгоревшихся споров.

Некоторые подписчики сочли поступок поп-дивы положительным, пояснив свою позицию тем, что не все звезды смогут решиться на подобный эпатаж, кроме того, выглядит знаменитость замечательно для своих лет. Другая часть фанатов все же не одобрила пост Мадонны, порекомендовав ей быть скромнее, ведь совсем скоро «седьмой десяток».

Стоит отметить, что поп-дива не единственная звезда, готовая раздеться на всеобщее обозрение, чтобы привлечь как можно больше внимания.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:10
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