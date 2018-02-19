АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

В сети появился первый рендер нового Fiat Freemont

В сети представлены рендеры нового автомобиля Fiat Freemont, созданного на архитектуре кроссовера Jeep Compass. Автором визуализации Fiat Freemont является независимый дизайнер Ascariss, специализирующийся на разработке рендеров машин.

В сети появился первый рендер нового Fiat Freemont


На рендерах автомобиль Fiat Freemont изображен в качестве кроссовера, а актуальная модель представляет собой минивэн с повышенными внедорожными параметрами, который на рынке позиционируется, как семейное транспортное средство.

Fiat Frremon является переработанной версией Dodge Journey. На российском рынке модель впервые появилась в 2013 году, а в 2016 году автомобиль покинул его так как не пользовался спросом. В России Fiat Freemont предлагался с силовым агрегатом 2,4 литра производительностью 170 лошадиных сил, он работал в паре с автоматической трансмиссией и комплектовался передним приводом. До того как автомобиль сняли с продажи его цена составляла 1 500 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Совместный снимок спортсменов Александра
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Просмотреть все новости