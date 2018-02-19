В сети появился первый рендер нового Fiat Freemont
В сети представлены рендеры нового автомобиля Fiat Freemont, созданного на архитектуре кроссовера Jeep Compass. Автором визуализации Fiat Freemont является независимый дизайнер Ascariss, специализирующийся на разработке рендеров машин.
На рендерах автомобиль Fiat Freemont изображен в качестве кроссовера, а актуальная модель представляет собой минивэн с повышенными внедорожными параметрами, который на рынке позиционируется, как семейное транспортное средство.
Fiat Frremon является переработанной версией Dodge Journey. На российском рынке модель впервые появилась в 2013 году, а в 2016 году автомобиль покинул его так как не пользовался спросом. В России Fiat Freemont предлагался с силовым агрегатом 2,4 литра производительностью 170 лошадиных сил, он работал в паре с автоматической трансмиссией и комплектовался передним приводом. До того как автомобиль сняли с продажи его цена составляла 1 500 000 рублей.
На рендерах автомобиль Fiat Freemont изображен в качестве кроссовера, а актуальная модель представляет собой минивэн с повышенными внедорожными параметрами, который на рынке позиционируется, как семейное транспортное средство.
Fiat Frremon является переработанной версией Dodge Journey. На российском рынке модель впервые появилась в 2013 году, а в 2016 году автомобиль покинул его так как не пользовался спросом. В России Fiat Freemont предлагался с силовым агрегатом 2,4 литра производительностью 170 лошадиных сил, он работал в паре с автоматической трансмиссией и комплектовался передним приводом. До того как автомобиль сняли с продажи его цена составляла 1 500 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30