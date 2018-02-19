В сети появился первый рендер нового Fiat Freemont

На рендерах автомобиль Fiat Freemont изображен в качестве кроссовера, а актуальная модель представляет собой минивэн с повышенными внедорожными параметрами, который на рынке позиционируется, как семейное транспортное средство.Fiat Frremon является переработанной версией Dodge Journey. На российском рынке модель впервые появилась в 2013 году, а в 2016 году автомобиль покинул его так как не пользовался спросом. В России Fiat Freemont предлагался с силовым агрегатом 2,4 литра производительностью 170 лошадиных сил, он работал в паре с автоматической трансмиссией и комплектовался передним приводом. До того как автомобиль сняли с продажи его цена составляла 1 500 000 рублей.