Стартовали продажи Nissan Qashqai с "автопилотом"

Nissan Qashqai разработан на базе комплектации Tekna and Tekna+. В качестве силовой установки кроссовера выступает турбодизельный агрегат объёмом 1,6 литра производительностью 128 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с автоматической трансмиссией.Благодаря системе ProPilot автомобиль сможет самостоятельно перемещаться по заданному маршруту на трассе и в плотном городском потоке. Также кроссовер сможет без участия водителя парковаться и выбирать место для остановки.Автомобиль Nissan Qashqai с автопилотом оснащён специальными видеокамерами, лазерными сканерами с высокой чувствительностью. После сбора данных бортовой компьютер выстраивает 3D-модель, которая является основой для принятия решения о каком-либо маневре.