Стартовали продажи Nissan Qashqai с "автопилотом"
Компания Nissan выводит на рынок обновлённый кроссовер Qashqai с системой полуавтономного управления ProPilot. Данную модель можно приобрести в Великобритании по цене 31 275 фунтов стерлингов.
Nissan Qashqai разработан на базе комплектации Tekna and Tekna+. В качестве силовой установки кроссовера выступает турбодизельный агрегат объёмом 1,6 литра производительностью 128 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с автоматической трансмиссией.
Благодаря системе ProPilot автомобиль сможет самостоятельно перемещаться по заданному маршруту на трассе и в плотном городском потоке. Также кроссовер сможет без участия водителя парковаться и выбирать место для остановки.
Автомобиль Nissan Qashqai с автопилотом оснащён специальными видеокамерами, лазерными сканерами с высокой чувствительностью. После сбора данных бортовой компьютер выстраивает 3D-модель, которая является основой для принятия решения о каком-либо маневре.
Nissan Qashqai разработан на базе комплектации Tekna and Tekna+. В качестве силовой установки кроссовера выступает турбодизельный агрегат объёмом 1,6 литра производительностью 128 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с автоматической трансмиссией.
Благодаря системе ProPilot автомобиль сможет самостоятельно перемещаться по заданному маршруту на трассе и в плотном городском потоке. Также кроссовер сможет без участия водителя парковаться и выбирать место для остановки.
Автомобиль Nissan Qashqai с автопилотом оснащён специальными видеокамерами, лазерными сканерами с высокой чувствительностью. После сбора данных бортовой компьютер выстраивает 3D-модель, которая является основой для принятия решения о каком-либо маневре.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:20