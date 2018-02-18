АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Мозговые волны показали, как музыка развивает пластичность разума во время занятий спортом

Исследования показывают, что прослушивание музыки может быть настоящим игровым устройством для запуска мозга во время тренировок.
Мозговые волны показали, как музыка развивает пластичность разума во время занятий спортом


Еще в 2012 году Костас Карагеоргис из Университета Брунеля, расположенного в Лондоне, сравнил музыку с законным, улучшающим производительность наркотиком, обманывающим чувство усталости и искрящиеся чувственные ощущения. Но точные мозговые механизмы, вызываемые музыкой во время тренировки, были менее понятны.

Исследователи использовали портативный мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с технологией защиты от помех для измерения трех типов мозговых волн во время физических упражнений. Это позволило ученым сравнивать электрическую обратную связь мозга при тренировках на открытом воздухе на музыку.

Эксперты обнаружили, что музыка перестраивает электрическую частоту мозга, вызывая снижение фокуса, но увеличивая уровень удовольствия на 28% больше, чем тишина.

«Технология ЭЭГ способствовала измерению на открытом воздухе, поэтому мы смогли, наконец, изучить механизмы мозга, которые лежат в основе эффектов музыки во время реальных жизненных ситуаций», – сказал психолог Брюнель Марсело Бильясси.

Музыка отвлекала внимание спортсменов, но повышала их энергетические уровни. В исследовании идет речь о том, что механизмы мозга, по-видимому, связаны с повышением бета-частоты в лобной и фронтально-центральной областях коры.

«Мы показали, что музыка может увеличить бета-волны и вызвать более позитивное эмоциональное состояние, – сказал Бильясси. – С помощью этого можно сделать физическую активность более приятной».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 20:44
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великом Устюге планируют построить новый дворец
Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник
Сулейман Керимов может стать владельцем банка
Ученые: Фруктовый сок при неправильном
Эксперт: заявление Порошенко о готовности
В Нижнем Новгороде посетители детского парка
В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе
Светлана Лобода попросила у всех прощения и
Геймеры могут получить биткоин за успешное
Сотрудники Пентагона рассказали СМИ об НЛО и его
Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса
Митрополит Иларион рассказал про способ вернуть
Эксперты определили пять наиболее важных ошибок в
Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на
Российского призера Олимпиады 2018 заподозрили в
Британец сообщил исследователям о двух встречах с
Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко
Новый кроссовер от SEAT может получить название
Инсайдеры рассказали о смартфоне Moto G6
В Сети опубликовано концептуальное видео о
Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв
Эксперты назвали самые распространенные мифы о
Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору
В Канаде появится улучшенная версия пикапа RAM
В AMD решили бесплатно рассылать процессоры для
В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона
Анастасия Волочкова подверглась критике после
Американец 31 раз был арестован полицией за
Противники Marvel нашли способ помешать успеху
Мозговые волны показали, как музыка развивает
Просмотреть все новости