Мозговые волны показали, как музыка развивает пластичность разума во время занятий спортом

Еще в 2012 году Костас Карагеоргис из Университета Брунеля, расположенного в Лондоне, сравнил музыку с законным, улучшающим производительность наркотиком, обманывающим чувство усталости и искрящиеся чувственные ощущения. Но точные мозговые механизмы, вызываемые музыкой во время тренировки, были менее понятны.Исследователи использовали портативный мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с технологией защиты от помех для измерения трех типов мозговых волн во время физических упражнений. Это позволило ученым сравнивать электрическую обратную связь мозга при тренировках на открытом воздухе на музыку.Эксперты обнаружили, что музыка перестраивает электрическую частоту мозга, вызывая снижение фокуса, но увеличивая уровень удовольствия на 28% больше, чем тишина.«Технология ЭЭГ способствовала измерению на открытом воздухе, поэтому мы смогли, наконец, изучить механизмы мозга, которые лежат в основе эффектов музыки во время реальных жизненных ситуаций», – сказал психолог Брюнель Марсело Бильясси.Музыка отвлекала внимание спортсменов, но повышала их энергетические уровни. В исследовании идет речь о том, что механизмы мозга, по-видимому, связаны с повышением бета-частоты в лобной и фронтально-центральной областях коры.«Мы показали, что музыка может увеличить бета-волны и вызвать более позитивное эмоциональное состояние, – сказал Бильясси. – С помощью этого можно сделать физическую активность более приятной».