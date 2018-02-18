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Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв домогательств, на £1 млн

Актриса Эмма Уотсон, звезда «Гарри Поттера», пополнила почти на 1,5 миллиона долларов новый организованный знаменитостями фонд, который поддерживает жертв сексуальных домогательств.
Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв домогательств, на &#163;1 млн


27-летняя актриса Эмма Уотсон пополнила счет Фонда справедливости и равенства, во главе которого стоят мировые знаменитости, на значительную сумму - £1 млн (соответствует примерно 1,5 млн долларов).

Как сообщается, миссия фонда - оказание помощи в проектах пропаганды в Великобритании и Америке. Уже более 200 знаменитостей внесли в него свои пожертвования, чтобы оказать помощь жертвам сексуальных домогательств.

Напомним, что актриса Эмма Уотсон стала одной из первых женщин, кто выступил против голливудского скандально известного продюсера Харви Вайнштейна, которому предъявили многочисленные обвинения по поводу его сексуальных домогательств и изнасилования.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:38
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