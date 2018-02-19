Сулейман Керимов может стать владельцем банка «Возрождение»
Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, предполагает, что российский миллионер и сенатор Сулейман Керимов может стать владельцем банка «Возрождение». Переговоры между братьями Ананьевыми и Керимовым идут, но о подробностях соглашения пока ничего не известно. Также неясно: одобрит ли ЦБ эту сделку, которая должна состояться в марте 2018 года.
Сотрудники Reuters, пользуясь сведениями от Bonum Capital и других источников, решили приподнять «завесу тайны» над будущим банка «Возрождение», в котором 80% акций принадлежат братьям Ананьиным: Дмитрию и Алексею. На право стать собственниками вышеуказанного банка претендентов сразу три. Один из них – сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, расположившийся на 21-м месте в списке самых богатых граждан России. Его состояние оценивают в 6,3 миллиарда долларов США!
Между братьями Ананьиными и Керимовым сейчас ведутся переговоры о безденежной передаче акций банка «Возрождение», при этом представители как господ Ананьевых, так и мультимиллионера из Дагестана воздерживаются от комментариев. Эксперты считают, что регулятор – ЦБ не одобрит данную сделку, ведь братья Ананьины могут скрыто «сохранить свой интерес в якобы проданном банке». Также стоит напомнить, что сам Керимов находится под следствием: россиянин подозревается налоговиками Франции в сознательном занижении сумм при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Таким образом, казна Франции недополучила «кругленькую сумму» из-за неуплаты налогов самым богатым дагестанцем в мире.
Сотрудники Reuters, пользуясь сведениями от Bonum Capital и других источников, решили приподнять «завесу тайны» над будущим банка «Возрождение», в котором 80% акций принадлежат братьям Ананьиным: Дмитрию и Алексею. На право стать собственниками вышеуказанного банка претендентов сразу три. Один из них – сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, расположившийся на 21-м месте в списке самых богатых граждан России. Его состояние оценивают в 6,3 миллиарда долларов США!
Между братьями Ананьиными и Керимовым сейчас ведутся переговоры о безденежной передаче акций банка «Возрождение», при этом представители как господ Ананьевых, так и мультимиллионера из Дагестана воздерживаются от комментариев. Эксперты считают, что регулятор – ЦБ не одобрит данную сделку, ведь братья Ананьины могут скрыто «сохранить свой интерес в якобы проданном банке». Также стоит напомнить, что сам Керимов находится под следствием: россиянин подозревается налоговиками Франции в сознательном занижении сумм при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Таким образом, казна Франции недополучила «кругленькую сумму» из-за неуплаты налогов самым богатым дагестанцем в мире.
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Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 03:00