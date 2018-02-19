АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Сулейман Керимов может стать владельцем банка «Возрождение»

Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, предполагает, что российский миллионер и сенатор Сулейман Керимов может стать владельцем банка «Возрождение». Переговоры между братьями Ананьевыми и Керимовым идут, но о подробностях соглашения пока ничего не известно. Также неясно: одобрит ли ЦБ эту сделку, которая должна состояться в марте 2018 года.

Сулейман Керимов может стать владельцем банка «Возрождение»


Сотрудники Reuters, пользуясь сведениями от Bonum Capital и других источников, решили приподнять «завесу тайны» над будущим банка «Возрождение», в котором 80% акций принадлежат братьям Ананьиным: Дмитрию и Алексею. На право стать собственниками вышеуказанного банка претендентов сразу три. Один из них – сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, расположившийся на 21-м месте в списке самых богатых граждан России. Его состояние оценивают в 6,3 миллиарда долларов США!

Между братьями Ананьиными и Керимовым сейчас ведутся переговоры о безденежной передаче акций банка «Возрождение», при этом представители как господ Ананьевых, так и мультимиллионера из Дагестана воздерживаются от комментариев. Эксперты считают, что регулятор – ЦБ не одобрит данную сделку, ведь братья Ананьины могут скрыто «сохранить свой интерес в якобы проданном банке». Также стоит напомнить, что сам Керимов находится под следствием: россиянин подозревается налоговиками Франции в сознательном занижении сумм при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Таким образом, казна Франции недополучила «кругленькую сумму» из-за неуплаты налогов самым богатым дагестанцем в мире.
Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великом Устюге планируют построить новый дворец
Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник
Сулейман Керимов может стать владельцем банка
Ученые: Фруктовый сок при неправильном
Эксперт: заявление Порошенко о готовности
В Нижнем Новгороде посетители детского парка
В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе
Светлана Лобода попросила у всех прощения и
Геймеры могут получить биткоин за успешное
Сотрудники Пентагона рассказали СМИ об НЛО и его
Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса
Митрополит Иларион рассказал про способ вернуть
Эксперты определили пять наиболее важных ошибок в
Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на
Российского призера Олимпиады 2018 заподозрили в
Британец сообщил исследователям о двух встречах с
Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко
Новый кроссовер от SEAT может получить название
Инсайдеры рассказали о смартфоне Moto G6
В Сети опубликовано концептуальное видео о
Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв
Эксперты назвали самые распространенные мифы о
Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору
В Канаде появится улучшенная версия пикапа RAM
В AMD решили бесплатно рассылать процессоры для
В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона
Анастасия Волочкова подверглась критике после
Американец 31 раз был арестован полицией за
Противники Marvel нашли способ помешать успеху
Мозговые волны показали, как музыка развивает
Просмотреть все новости