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Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник во время полета на большой скорости

Сотрудники SOHO Lasco C3 зафиксировали странную аномалию возле Солнца. Ученые заметили огромный треугольник во время полета на большой скорости.

Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник во время полета на большой скорости


Запись события была опубликована в сетях, а исследователи сразу заговорили о пришельцах, часто появляющихся на своих кораблях возле светила. Они могут заниматься его изучением или заряжать технологии, чтобы потом совершать путешествия в космическом пространстве.



Скептики считают это явление обычным солнечным всплеском, а ученые пока предпочитают хранить молчание. Они до сих пор занимаются поисками внеземной жизни, но пока не получили нужного результата, что также касается попыток выйти на контакт с гуманоидами с помощью сигналов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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