Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник во время полета на большой скорости

Запись события была опубликована в сетях, а исследователи сразу заговорили о пришельцах, часто появляющихся на своих кораблях возле светила. Они могут заниматься его изучением или заряжать технологии, чтобы потом совершать путешествия в космическом пространстве.Скептики считают это явление обычным солнечным всплеском, а ученые пока предпочитают хранить молчание. Они до сих пор занимаются поисками внеземной жизни, но пока не получили нужного результата, что также касается попыток выйти на контакт с гуманоидами с помощью сигналов.