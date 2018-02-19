Ученые: Фруктовый сок при неправильном употреблении может навредить здоровью человека

Многие люди предпочитают выпивать его с утра, но это действие не дает организму переварить фруктозу. В напитке есть сахар, который потом попадает в тонкий кишечник и перерабатывается там благодаря ферментам. Во время опытов на грызунах стало известно, что полезные бактерии погибают после выпитого натощак сока.Остатки продукта оказываются в толстом кишечнике, где есть эти микроорганизмы, а процесс становится причиной возникновения хронических недугов ЖКТ. Потому соки можно пить после еды в небольшом количестве.