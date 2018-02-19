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Ученые: Фруктовый сок при неправильном употреблении может навредить здоровью человека

Американские ученые выяснили, что фруктовый сок при неправильном употреблении может навредить здоровью человека. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Многие люди предпочитают выпивать его с утра, но это действие не дает организму переварить фруктозу. В напитке есть сахар, который потом попадает в тонкий кишечник и перерабатывается там благодаря ферментам. Во время опытов на грызунах стало известно, что полезные бактерии погибают после выпитого натощак сока.

Ученые: Фруктовый сок при неправильном употреблении может навредить здоровью человека


Остатки продукта оказываются в толстом кишечнике, где есть эти микроорганизмы, а процесс становится причиной возникновения хронических недугов ЖКТ. Потому соки можно пить после еды в небольшом количестве.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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