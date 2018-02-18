Американец 31 раз был арестован полицией за раздевание в публичных местах

Мужчина в возрасте 39 лет часто попадается на глаза сотрудникам органов во время инцидентов. В последний раз он напугал продавца из магазина, решив обнажиться среди белого дня. Также свидетели события рассказали о неприличных предложениях, выкрикиваемых им во время снятия одежды.Они попросили человека не нарушать порядок и уйти из этого места, но встретив сопротивление, просто заперли хулигана в туалете и вызвали сюда стражей порядка. Раньше аналогичные действия он совершал весной в ресторане, но сейчас может попасть на шесть месяцев в тюрьму.