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Анастасия Волочкова подверглась критике после публикации фото наследницы Ариадны в Instagram

Балерина снова оказалась под прицелом недоброжелателей после публикации фото своей наследницы Ариадны в Instagram. Поклонники были возмущены, что Анастасия Волочкова угостила ее горелыми блинами и посадила делать уроки в ужасном помещении.

Многие люди при виде интерьера, сравнили его с публичным домом, после чего недоумевали, что в роскошном доме артистки нет приличной комнаты для девочки и ее подруг. Также они заметили, что Ариадна может испортить осанку, готовя уроки на диване. Пользователи сетей не забыли упомянуть праздничное блюдо Анастасии Волочковой, хотя фанаты попытались защитить своего кумира.

Анастасия Волочкова подверглась критике после публикации фото наследницы Ариадны в Instagram


Они напомнили про Прощеное Воскресенье, когда не стоит искать поводы для ссор. Наследница звезды может заниматься в любом месте, не слушая советы своей мамы, а также она не проводит свободное время возле ПК. После публикации сюжет собрал 1000 лайков и комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:55
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