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В Великом Устюге планируют построить новый дворец для Деда Мороза

Примерно через год, когда Дед Мороз поздравит ребятишек с 2019 годом, ему хотят построить новый дворец. На его возведение планируется потратить примерно 1,5-2 года. Об этом поведал губернатор Вологодского региона Олег Кувшинников.
В Великом Устюге планируют построить новый дворец для Деда Мороза


По словам Олега Кувшинникова, родине Деда Мороза вот уже 20 лет. В нее на сегодняшний день вложили больше миллиарда рублей государство и частники. И поток туристов к Деду в гости постоянно увеличивается: если раньше это было примерно 2 000 туристов, то сейчас их уже более 300 000 человек ежегодно.

Руководство области открывает новые турмаршруты в Великий Устюг, а также строит новые объекты для экскурсантов. Новые хоромы для старика хотят построить из-за того, что нынешний дворец уже с трудом выдерживает людской поток. А в новогодние праздники экскурсантов одновременно бывает и до 7 000. «Надо развиваться дальше», - подытожил губернатор.

В проект нового дворца планируется вложить примерно 250-300 миллионов рублей государственного и областного бюджета.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:00
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