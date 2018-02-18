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Фанаты певицы Рианны прощают ей неудачные образы из-за голоса

Фанаты певицы Рианны часто негодуют при виде ее неудачных образов. Но они прощают это звезде, восхищаясь ее прекрасным голосом.

Исполнительница любит носить вещи, не подходящие друг другу, а также предпочитает спокойно относиться к критике в свой адрес. Знаменитость сильно поправилась, но продолжает показывать зрителям пикантные части фигуры. Новое фото в Instagram тоже подверглось осуждению со стороны недоброжелателей, хотя певица Рианна позировала перед камерами в меховой шубе и угги.

Фанаты певицы Рианны прощают ей неудачные образы из-за голоса


Пользователи сетей написали в сообщениях, что артистка может делать все, что хочет, хотя часто напоминает свои внешним видом рыночную торговку. Однако во время пения зрители замирают от восторга, а потому уже почти никто не реагирует на ее наряды, а некоторые поклонники даже считают кумира иконой стиля.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:21
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