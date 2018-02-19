Эксперт: заявление Порошенко о готовности участвовать в деле Майдана: «Это обычная показуха»
Президент Украины выступил с заявлением про готовность выступить по делу, касающемуся событий на Майдане.
В «Политэксперт» сообщается, что он пожелал участвовать в процессе, касающемся дела Януковича. По словам Порошенко правоохранительные органы за 4 года не сделали чего-либо для выяснения обстоятельств «государственной измены» Януковича. Комментируя заявление Петра Порошенко, Политэксперт отмечает, что это является обычной показухой. Это отчасти предвыборная агитация, так как ясно, что он решил идти на 2 срок. Порошенко хочет на фоне страшных событий, сопровождавших все президентство Януковича, улучшить свой имидж.
Порошенко страной начал руководить еще в 2014 году. Поэтому странно, что только сейчас он решил участвовать в этом процессе, когда сложно найти свидетелей, а вещдоки уничтожены. Это заявление Порошенко сделал на фоне обвинений Саакашвили, который заявил, что организатором убийств на Майдане выступает Порошенко.
В «Политэксперт» сообщается, что он пожелал участвовать в процессе, касающемся дела Януковича. По словам Порошенко правоохранительные органы за 4 года не сделали чего-либо для выяснения обстоятельств «государственной измены» Януковича. Комментируя заявление Петра Порошенко, Политэксперт отмечает, что это является обычной показухой. Это отчасти предвыборная агитация, так как ясно, что он решил идти на 2 срок. Порошенко хочет на фоне страшных событий, сопровождавших все президентство Януковича, улучшить свой имидж.
Порошенко страной начал руководить еще в 2014 году. Поэтому странно, что только сейчас он решил участвовать в этом процессе, когда сложно найти свидетелей, а вещдоки уничтожены. Это заявление Порошенко сделал на фоне обвинений Саакашвили, который заявил, что организатором убийств на Майдане выступает Порошенко.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00