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Писатель Эдуард Успенский, у которого обнаружили рак, передвигается на инвалидной коляске

Эдуард Успенский, у которого обнаружили раковое заболевание, передвигается на инвалидной коляске, но он не унывает.

Писатель Эдуард Успенский, у которого обнаружили рак, передвигается на инвалидной коляске


Некоторое время назад стало известно, что у Эдуарда Успенского онкология. Писатель принял решение бороться с данным заболеванием и уже прошел первый курс химиотерапии. Но, несмотря на это, болезнь прогрессирует.

Успенский поведал, что в данное время находится на четвертой, самой тяжелой и ответственной стадии лечения. У мужчины уже имеются сильные боли, но он в будущее смотрит с оптимизмом. Главной его поддержкой является жена и дети. Благодаря тому, что они помогают, Эдуард Николаевич хоть непродолжительное время может чувствовать себя здоровым человеком.

Посетить лично студию Андрея Малахова из-за состояния здоровья у него не получилось. Писатель передвигается благодаря инвалидной коляске. Дочка его возит на каждодневные процедуры. Успенский верит, что сможет победить рак и вернется к творческой деятельности.

Эдуард Николаевич поблагодарил все небезразличных людей и пожелал всем крепкого здоровья. А также подчеркнул, что очень важно в жизни иметь родных и верных друзей, благодаря которым он, например, легче болеет. А также пообещал, что сдаваться не намерен и будет бороться до конца.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:33
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