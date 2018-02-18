Поклонники раскритиковали Ани Лорак за недостаток одежды

Исполнительница показала зрителям свое шоу DIVA, название для которого выбирал Филипп Киркоров. Также во время гастролей ей помогала международная команда специалистов, но звезда не назвала имени человека, отвечающего за ее наряд. Многие подписчики сразу поздравили Ани Лорак с успехом, пожелав ей дальнейшего творческого вдохновения.Однако они были недовольны образом звезды, накинувшей на тело накидку из перьев. Пользователи сетей решили узнать, сколько птиц пожертвовали своими жизнями ради такого одеяния, после чего отметили, что звезды всегда пытаются обнажиться в старшем возрасте. Пока неизвестно, что выберет артистка для своих гастролей в Петербурге.