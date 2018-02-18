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В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона погибли около 20 человек

На северо-западе Индии на месте свадебных гуляний взорвался баллон с газом. При этом погибло 18 человек.
В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона погибли около 20 человек


Накануне выходных в Беаваре праздновали рождение новой индийской семьи. Внезапно в этом же помещении раздался взрыв. Здание рассыпалось, похоронив под обломками людей. Примчавшиеся к месту происшествия спасатели извлекли из груды камней трупы 9 человек, а сегодня спасатели отыскали под обломками еще 9 тел. Отмечается, что двое еще могут быть под завалами и спасательные операции не прекращаются.

В результате ЧП получили повреждения различной степени тяжести еще 18 человек, 6 из них на сегодняшний день уже выписаны из больницы. Состояние 5 пострадавших медики оценивают как критическое.

Руководство индийского штата обещает заплатить семьям погибших по 200 000 рупий, а раненым – по 50 000 рупий.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:58
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