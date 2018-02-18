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Регина Тодоренко заболела и попала в инфекционное отделение

Регина Тодоренко сообщила своим пользователям, что заболела и оказалась в инфекционном отделении.

Регина Тодоренко заболела и попала в инфекционное отделение


Преданные поклонники забеспокоились о здоровье Регины Тодоренко после выложенного ею фотоснимка с больничной палаты. Этот снимок появился на ее личной страничке в интернете. Ведущая сообщила, что заболела и теперь вынуждена находиться в инфекционном отделении, а ко всему этому у нее пропал голос.

Под фото знаменитость посоветовала пользователям быть внимательным к своему здоровью, поскольку в любой момент организм может дать сбой. Фанаты пожелали телезвезде крепкого здоровья и поделились рецептами, с помощью которых они ведут борьбу с вирусными заболеваниями.

Регина даже в такой ситуации сумела найти плюсы, ведь теперь она сможет без проблем отдохнуть, выспаться, набраться сил и посмотреть любимые телепередачи.

Регина Тодоренко заболела и попала в инфекционное отделение


Скорей всего артистку уже успел проведать ее молодой человек, о котором она поведала корреспондентам в начале этого года. Она сообщила, что знакомство с бойфрендом произошло во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Фанаты решили, что ее кавалером стал коллега по работе Влад Топалов. Но Регина эту информацию не подтвердила.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:59
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