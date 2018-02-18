Сотрудники Пентагона рассказали СМИ об НЛО и его уходе от преследования истребителей

Военные заметили объект, не реагирующий на запросы, а также на нем не было видно опознавательных знаков. Данный инцидент случился возле берегов Калифорнии, когда радары засекли внеземной транспорт без сообщений о возможном столкновении. Было решено послать самолеты на перехват противника, но НЛО успел сделать невероятные маневры и просто исчез на глазах у изумленных людей.ВВС не смогли установить природу аппарата и выяснить его маршрут. Они длительное время наблюдали за территорией, где были замечены пришельцы, но гости предпочли больше не показываться на глаза любопытным землянам.