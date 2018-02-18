Геймеры могут получить биткоин за успешное прохождение интеллектуальной головоломки в Steam
Разработчики студии Gem Rose Accent собираются подарить один биткоин тому, кто успешно пройдет условия головоломки MonteCrypto: The Bitcoin Enigma. Игра доступна на Steam и скачивается абсолютно бесплатно.
Как отметили представители Gem Rose Accent, сама игра представлена головоломкой, напоминающей стиль Giza, но отличается составом из массы дополнительных игровых заданий. Причем распространяться MonteCrypto будет до того момента, пока какой-нибудь игрок не пройдет ее сюжет полностью. Разработчики рассказали, что подобный метод они применили для привлечения внимания к другим видам их продукции.
Так же, разработчиками отмечено, что игра относительно проста, однако пройти ее смогут только пользователи с высоким уровнем интеллекта. На простое везение можно не рассчитывать, по причине загруженности большинства пользователей многочасовыми, а возможно и многодневными решениями задач и квестов, представленных в головоломке.
У пользователей Steam есть возможность оставлять друг другу подсказки. В случае прохождения игроком всех 24-х загадок, его автоматически переносят на второй, более сложный этап, в ходе которого придется расшифровывать пароль от виртуального кошелька, где и лежит призовой биткоин.
Как отметили представители Gem Rose Accent, сама игра представлена головоломкой, напоминающей стиль Giza, но отличается составом из массы дополнительных игровых заданий. Причем распространяться MonteCrypto будет до того момента, пока какой-нибудь игрок не пройдет ее сюжет полностью. Разработчики рассказали, что подобный метод они применили для привлечения внимания к другим видам их продукции.
Так же, разработчиками отмечено, что игра относительно проста, однако пройти ее смогут только пользователи с высоким уровнем интеллекта. На простое везение можно не рассчитывать, по причине загруженности большинства пользователей многочасовыми, а возможно и многодневными решениями задач и квестов, представленных в головоломке.
У пользователей Steam есть возможность оставлять друг другу подсказки. В случае прохождения игроком всех 24-х загадок, его автоматически переносят на второй, более сложный этап, в ходе которого придется расшифровывать пароль от виртуального кошелька, где и лежит призовой биткоин.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30