АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса находятся в районе геологических активных зон

Античные жители описывали пещеры древнего города Иераполиса, ведущие в Плутониум. Ученые долгое время не могли раскрыть тайну врат ада, но сейчас стало известно, что они находятся в районе геологических активных зон.

Во время ритуала кастрированные римские жрецы приводили в темный грот быков, где были ворота и выход на арену возле храма. Это позволяло зрителям наблюдать за мгновенной гибелью животных, но причина такого исхода являлась загадкой. Оказалось, что под местностью есть большое количество углекислого газа, образующего туман в ночное время. Сильная концентрация стала причиной летального исхода жертв, позволяя людям оставаться невредимыми из-за высокого роста. Быки во время попытки спасения низко опускали головы и задыхались от ядовитого дыма.

Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса находятся в районе геологических активных зон


Римляне прекрасно знали о свойствах газа, а также про него упоминает греческий историк Страбон. Он описал ужасный запах, идущий из глубины пещеры, заставляющий птиц замертво падать на землю. Однако народ не до конца понимал грозящую им опасность, что стало заметно при виде многочисленных ламп, висящих возле этого места. Сейчас работа на турецкой территории продолжается, и ученые надеются найти новые аналоги во время раскопок Акараки.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великом Устюге планируют построить новый дворец
Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник
Сулейман Керимов может стать владельцем банка
Ученые: Фруктовый сок при неправильном
Эксперт: заявление Порошенко о готовности
В Нижнем Новгороде посетители детского парка
В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе
Светлана Лобода попросила у всех прощения и
Геймеры могут получить биткоин за успешное
Сотрудники Пентагона рассказали СМИ об НЛО и его
Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса
Митрополит Иларион рассказал про способ вернуть
Эксперты определили пять наиболее важных ошибок в
Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на
Российского призера Олимпиады 2018 заподозрили в
Британец сообщил исследователям о двух встречах с
Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко
Новый кроссовер от SEAT может получить название
Инсайдеры рассказали о смартфоне Moto G6
В Сети опубликовано концептуальное видео о
Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв
Эксперты назвали самые распространенные мифы о
Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору
В Канаде появится улучшенная версия пикапа RAM
В AMD решили бесплатно рассылать процессоры для
В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона
Анастасия Волочкова подверглась критике после
Американец 31 раз был арестован полицией за
Противники Marvel нашли способ помешать успеху
Мозговые волны показали, как музыка развивает
Просмотреть все новости