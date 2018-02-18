Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса находятся в районе геологических активных зон

Во время ритуала кастрированные римские жрецы приводили в темный грот быков, где были ворота и выход на арену возле храма. Это позволяло зрителям наблюдать за мгновенной гибелью животных, но причина такого исхода являлась загадкой. Оказалось, что под местностью есть большое количество углекислого газа, образующего туман в ночное время. Сильная концентрация стала причиной летального исхода жертв, позволяя людям оставаться невредимыми из-за высокого роста. Быки во время попытки спасения низко опускали головы и задыхались от ядовитого дыма.Римляне прекрасно знали о свойствах газа, а также про него упоминает греческий историк Страбон. Он описал ужасный запах, идущий из глубины пещеры, заставляющий птиц замертво падать на землю. Однако народ не до конца понимал грозящую им опасность, что стало заметно при виде многочисленных ламп, висящих возле этого места. Сейчас работа на турецкой территории продолжается, и ученые надеются найти новые аналоги во время раскопок Акараки.