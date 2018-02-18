Пассажир, испортивший в самолете воздух, заставил лайнер совершить экстренную посадку

По рассказам очевидцев происшествия, пассажиры, занимавшие соседние кресла с мужчиной, которого пучило, не раз просили его сдерживатся. Но "виновник", никого не слушая, продолжал свое. Тогда разъяренные соседи после слов полезли в драку. Летчики решили в ссору не вмешиваться, а сесть в ближайшем аэропорту и вызвать правоохранителейНа борт севшего самолета поднялись сотрудники венской полиции с собаками и увели с собой дебоширов – двух мужчин и двух женщин-сестер. Сестры собираются подавать на авиаперевозчика в суд за высадку, поскольку они ничего плохого не совершили. По их мнению, им просто не повезло сидеть с теми, кто все это затеял.Немного позже задержанных выпустили на свободу, поскольку законов Австрии воздушные туристы не нарушали. А вот авиакомпания Transavia Airlines с этого времени запрещает им пользоваться своими услугами.