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Пассажир, испортивший в самолете воздух, заставил лайнер совершить экстренную посадку

Лайнер авиаперевозчика Transavia Airlines, следовавший курсом Дубаи-Амстердам, совершил вынужденное приземление в Вене. Причиной тому стал испортивший воздух в салоне пассажир.
Пассажир, испортивший в самолете воздух, заставил лайнер совершить экстренную посадку


По рассказам очевидцев происшествия, пассажиры, занимавшие соседние кресла с мужчиной, которого пучило, не раз просили его сдерживатся. Но "виновник", никого не слушая, продолжал свое. Тогда разъяренные соседи после слов полезли в драку. Летчики решили в ссору не вмешиваться, а сесть в ближайшем аэропорту и вызвать правоохранителей

На борт севшего самолета поднялись сотрудники венской полиции с собаками и увели с собой дебоширов – двух мужчин и двух женщин-сестер. Сестры собираются подавать на авиаперевозчика в суд за высадку, поскольку они ничего плохого не совершили. По их мнению, им просто не повезло сидеть с теми, кто все это затеял.

Немного позже задержанных выпустили на свободу, поскольку законов Австрии воздушные туристы не нарушали. А вот авиакомпания Transavia Airlines с этого времени запрещает им пользоваться своими услугами.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:46
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