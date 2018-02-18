Британец сообщил исследователям о двух встречах с пришельцем

Мужчина сейчас находится на пенсии, но первый раз он увидел внеземное существо в 60-х годах. Тогда не было возможности зафиксировать его на камеру и показать изображение ученым, так что описать свою встречу человек не мог. Друзья назвали это счастливым случаем, а общество только смеялось над историей соотечественника.Сейчас гуманоид снова показался перед 71 -летним свидетелем события, но он отказался описывать его внешний вид, отметив, что существо ничуть не изменилось с того времени. Эксперты не спешат делать выводы и проверяют подлинность информации.