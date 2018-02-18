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В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе с педофилией

Папой римским Франциском была возобновлена работа папской комиссии по осуществлению защиты несовершеннолетних от возможного сексуального насилия.

В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе с педофилией

Данное решение приняли после того, как епископа Хуана Барроса из Чили обвинили в педофилии. Понтифик в рамках поездки в Чили заявил, что это всё клевета, и нет каких-либо доказательств. Потом начали критиковать непосредственно Ватикан. Папа поздней извинился за резкий ответ, пояснив, что в данном случае чувствовал стыд, а также боль. При этом он настаивал, что не имеет достаточных доказательств, для того, чтобы осуждать епископа. Между тем состав комиссии расширили на девять человек. В нее теперь входят восемь мужчин, а также восемь женщин.

Комиссию создали в декабре 2014-го года сроком на 3 года. Мандат ее истек в прошедшем году. Папа в итоге раскритиковал представителей средств массовой информации, а также дезинформацию. Папа также назвал данные действия «смертным грехом».
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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