В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе с педофилией

Данное решение приняли после того, как епископа Хуана Барроса из Чили обвинили в педофилии. Понтифик в рамках поездки в Чили заявил, что это всё клевета, и нет каких-либо доказательств. Потом начали критиковать непосредственно Ватикан. Папа поздней извинился за резкий ответ, пояснив, что в данном случае чувствовал стыд, а также боль. При этом он настаивал, что не имеет достаточных доказательств, для того, чтобы осуждать епископа. Между тем состав комиссии расширили на девять человек. В нее теперь входят восемь мужчин, а также восемь женщин.Комиссию создали в декабре 2014-го года сроком на 3 года. Мандат ее истек в прошедшем году. Папа в итоге раскритиковал представителей средств массовой информации, а также дезинформацию. Папа также назвал данные действия «смертным грехом».