Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко льду брошенную собаку

Мужчины решили провести время в дружеской компании и приехали сюда за трофеями, но заметили животное, после чего сразу развели костер, чтобы спасти его от холода и вытащить лапы из ледяного плена. Затем люди позвонили местным спасателям, забравшим собаку в новый дом.Девушка несла ее километр до своей машины, но также отметила, что взрослая особь имела маленький вес. Пес был старым и слепым, а также сильно ослаб во время пребывания на реке, после чего стало известно, что владельцы, таким образом, отблагодарили его за верную службу. Они просто бросили питомца умирать и уехали назад.