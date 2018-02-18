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Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко льду брошенную собаку

В сетях были опубликованы фото, сделанные волонтерами из приюта для животных “Ласка”. Они рассказали о барнаульских рыбаках, спасших на Оби примерзшую ко льду брошенную собаку.

Мужчины решили провести время в дружеской компании и приехали сюда за трофеями, но заметили животное, после чего сразу развели костер, чтобы спасти его от холода и вытащить лапы из ледяного плена. Затем люди позвонили местным спасателям, забравшим собаку в новый дом.

Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко льду брошенную собаку


Девушка несла ее километр до своей машины, но также отметила, что взрослая особь имела маленький вес. Пес был старым и слепым, а также сильно ослаб во время пребывания на реке, после чего стало известно, что владельцы, таким образом, отблагодарили его за верную службу. Они просто бросили питомца умирать и уехали назад.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:10
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