АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

В Петербурге мужчина после избиения сожительницы напоил ее уксусом

СМИ сообщили о происшествии в Петербурге. Мужчина после избиения сожительницы напоил ее уксусом, а дальше жертва была срочно госпитализирована в клинику.

Инцидент случился на ул. Карпинского, где проживала пара. Сотрудники органов выяснили, что пострадавшая особа в возрасте 24 лет была жительницей Таджикистана. Врачи кроме серьезных травм головы и живота нашли у нее сильные ожоги, вызванные кислотой. Во время расследования им удалось задержать преступника, находившегося в стране нелегально.

В Петербурге мужчина после избиения сожительницы напоил ее уксусом


Безработный таджик в возрасте 29 лет часто ссорился с молодой особой, но сейчас не сдержал эмоции и набросился с кулаками на возлюбленную, а дальше насильно влил в ее рот жидкость. Пока состояние жертвы тяжелое, а виновник инцидента арестован и ждет наказания.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лена Миро с уважением отнеслась к желанию полных
Настасья Самбурская для новой роли
Екатерина Вилкова удивила поклонников своим
Аркадий Укупник показал свой первый подарок к
Министр обороны Германии назвала самую большую
В Петербурге мужчина после избиения сожительницы
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко успешно
Американский художник-модельер Майкл Энтони
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в
Владимир Соловьев не советует мужчинам дарить
Вера Брежнева в рамках Instagram объявила кастинг
Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну
Американец на вечеринке заставил козла пить виски
В Перми по улицам города гулял огромный черный
Мария Кожевникова появилась перед фанатами в
Стаса Пьеху удивили советы мужьям и женам из
Грузия вернулась в тройку крупнейших поставщиков
Муж Ксении Бородиной считает себя сильным
Жители США вышли на митинг за ужесточение
ФАС обнаружила завышение цен на 17 жизненно
Саша Харитонова назвала Гобозова любителем
Эвелина Бледанс поведала пользователям, что хочет
В сеть выложили рендеры универсала Volvo V40
Британцы назвали катастрофой закрытие ресторанов
Анджелина Джоли на престижной премии ужаснула
Настасья Самбурская возмущена ложной информацией
Рэпер Тимати и Максим Фадеев не поняли друг друга
Сати Казанова считает зависть самым страшным
Huawei работает над аналогом iPhone SE
36-летняя Бритни Спирс продемонстрировала
Просмотреть все новости