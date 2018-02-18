В Петербурге мужчина после избиения сожительницы напоил ее уксусом

Инцидент случился на ул. Карпинского, где проживала пара. Сотрудники органов выяснили, что пострадавшая особа в возрасте 24 лет была жительницей Таджикистана. Врачи кроме серьезных травм головы и живота нашли у нее сильные ожоги, вызванные кислотой. Во время расследования им удалось задержать преступника, находившегося в стране нелегально.Безработный таджик в возрасте 29 лет часто ссорился с молодой особой, но сейчас не сдержал эмоции и набросился с кулаками на возлюбленную, а дальше насильно влил в ее рот жидкость. Пока состояние жертвы тяжелое, а виновник инцидента арестован и ждет наказания.