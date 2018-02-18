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Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну Арнтгольц за дочку Машу

Иван Жидков в откровенном интервью выразил слова благодарности своей бывшей супруге Татьяне Арнтгольц за дочку Машу.

Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну Арнтгольц за дочку Машу


У киноактера Ивана Жидкова на данный момент тяжелый период в жизни. У него с новой возлюбленной Лилией растет наследник Иван. Малышу всего четыре месяца, поэтому усталость родительницы влияет на ее настроение. По этой причине в семье происходят частые ссоры.

Для Лилии, которой 25 лет – это первый ребенок, а у Ивана от прошлого брака с киноактрисой Татьяной Арнтгольц есть дочь Мария, которой скоро будет девять лет. Маша много времени проводит в новой семье папы и помогает нянчиться со сводным братиком.

В последнем интервью Иван поведал, что часто ссорится со второй супругой и выразил симпатию своей бывшей жене киноактрисе Татьяне Арнтгольц. Он сказал, что уважает ее и благодарен за прожитые вместе годы, в частности за их дочку Машу и за хорошие моменты в их жизни. Но так сложилось, что они разные люди.

С новой женой ссоры бывают часто, поэтому никто не знает, как долго продлится их брак. Маленький ребенок и напряжение на работе дает большой выброс энергии в их семье. Поэтому скандалы бывают очень громкими, и иногда кажется, что все полетит в тартарары.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:47
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