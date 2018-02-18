Иван Жидков поблагодарил бывшую супругу Татьяну Арнтгольц за дочку Машу

У киноактера Ивана Жидкова на данный момент тяжелый период в жизни. У него с новой возлюбленной Лилией растет наследник Иван. Малышу всего четыре месяца, поэтому усталость родительницы влияет на ее настроение. По этой причине в семье происходят частые ссоры.Для Лилии, которой 25 лет – это первый ребенок, а у Ивана от прошлого брака с киноактрисой Татьяной Арнтгольц есть дочь Мария, которой скоро будет девять лет. Маша много времени проводит в новой семье папы и помогает нянчиться со сводным братиком.В последнем интервью Иван поведал, что часто ссорится со второй супругой и выразил симпатию своей бывшей жене киноактрисе Татьяне Арнтгольц. Он сказал, что уважает ее и благодарен за прожитые вместе годы, в частности за их дочку Машу и за хорошие моменты в их жизни. Но так сложилось, что они разные люди.С новой женой ссоры бывают часто, поэтому никто не знает, как долго продлится их брак. Маленький ребенок и напряжение на работе дает большой выброс энергии в их семье. Поэтому скандалы бывают очень громкими, и иногда кажется, что все полетит в тартарары.