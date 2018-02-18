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Фанатам понравились необычные очки Виктории Дайнеко

Известная отечественная певица Виктория Дайнеко в рамках Instagram поделилась фотографией, на которой предстала в новом образе. Фанатов восхитили необычные очки исполнительницы песен.

Фанатам понравились необычные очки Виктории Дайнеко

Виктория Дайнеко, являющаяся победительницей «Фабрики звёзд», обнародовала в своём микроблоге Instagram публикацию в необычном для неё образе. Изюминкой «лука» стали огромные овальные очки в оправе красного цвета, ярко красная помада, а также контрастные тёмные ногти. Знаменитость сказала, что время летит с очень большой скоростью. Медленно идёт в детском саду, а также школе, однако потом набирает обороты, работа, в итоге становишься мамой и всё.

Одна из фанаток согласились с исполнительницей песен. Некоторые поклонницы поинтересовались у звезды, где можно купить такую же помаду и красивые очки. Фото в течение суток собрало больше семи тысяч отметок «мне нравится» и свыше пятидесяти комментариев от фолловеров звезды.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:45
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