Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в сетях снимок вместе с кошкой

Пианистка расцвела после развода и имеет много сторонников, интересующихся всеми деталями ее жизни. Она решила показать фанатам свою питомицу, отметив, что в этом доме всегда живет любовь. Они пришли в восторг от такого сюжета и назвали Виталину Цымбалюк-Романовскую умницей.Многие пользователи сетей пожалели молодую особу, вынужденную столько лет терпеть выходки старика, после чего пожелали ей больше не предаваться грустным мыслям. Недоброжелателей продолжает бесить спокойствие знаменитости, но большинство лиц уверены, что скоро фарс с ее бывшим избранником закончится.