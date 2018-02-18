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Мария Кожевникова появилась перед фанатами в нежном и романтическом образе

Мария Кожевникова на своей личной страничке в интернете обнародовала фотоснимок, на котором она предстала в очень нежном и романтическом образе.

Мария Кожевникова появилась перед фанатами в нежном и романтическом образе


От нового фотоснимка киноактрисы все пользователи пришли в восторг, ведь на нем артистка появилась в новом образе. На новом снимке Мария позировала возле дерева. Ее запечатлели в ту секунду, когда девушка присела на корточки. Судя по всему, она услышала что-то приятное, поскольку она опустила свой взгляд, а с ее лица не сходила улыбка.

Под публикацией Кожевникова написала, чтобы все пользователи оберегали себя. Фанатам безумно понравилась новая Мария, и они написали множество комментариев, в которых желали своей любимице всего самого хорошего.

Еще одна фанатка сообщила, что доброта и открытость Кожевниковой ее восхищает. Также комментаторы написали, что прекрасная Мария побуждает большинство представительниц женской половины своим примером стремиться к преображению.

Стоит напомнить, что Мария познакомилась со своим будущим мужем в 2011 году, а в 2013 году возлюбленные обвенчались. Молодая семья практически сразу обзавелась наследниками: зимой 2014 – родился первый ребенок, которого назвали Иван, а в 2015 году на свет появился Максим.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:24
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