Мария Кожевникова появилась перед фанатами в нежном и романтическом образе

От нового фотоснимка киноактрисы все пользователи пришли в восторг, ведь на нем артистка появилась в новом образе. На новом снимке Мария позировала возле дерева. Ее запечатлели в ту секунду, когда девушка присела на корточки. Судя по всему, она услышала что-то приятное, поскольку она опустила свой взгляд, а с ее лица не сходила улыбка.Под публикацией Кожевникова написала, чтобы все пользователи оберегали себя. Фанатам безумно понравилась новая Мария, и они написали множество комментариев, в которых желали своей любимице всего самого хорошего.Еще одна фанатка сообщила, что доброта и открытость Кожевниковой ее восхищает. Также комментаторы написали, что прекрасная Мария побуждает большинство представительниц женской половины своим примером стремиться к преображению.Стоит напомнить, что Мария познакомилась со своим будущим мужем в 2011 году, а в 2013 году возлюбленные обвенчались. Молодая семья практически сразу обзавелась наследниками: зимой 2014 – родился первый ребенок, которого назвали Иван, а в 2015 году на свет появился Максим.