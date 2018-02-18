Эксперты определили пять наиболее важных ошибок в Samsung Galaxy S9

Не удовлетворили многих экспертов – технические характеристики гаджета. На первое место, внимательные критики поставили изогнутый экран. По их мнению, сам такой экран, еще и с почти полным отсутствием наличия боковых граней, имеет определенные неудобства. Из подобных недостатков отмечено появление бликов от света, искажение цветов, неудобства при использовании гаджета в положении горизонтальной ориентации и подобное прочее.Вторым портящим впечатление аспектом, по мнению экспертов, является отсутствие в дисплее необходимой чувствительности к силе нажатия. Специалисты утверждают, что от Galaxy S9 не стоит ожидать такой функции, как 3D-Touch. Все указывает на то, что после S8, пользователи снова должны будут привыкать к особенностям «бесчувственного» экрана S9.Также, экспертами отмечена вероятность неудобства осуществления блокировки в новом гаджте. Как предположили многие, при возникновении неудобных и нестандартных условий, в версиях S8 и S9 многим пользователям придется прикладывать немалые усилия, чтобы сделать разблокировку гаджетов.Четвертая особенность, не удовлетворяющая экспертов, представлена ассистентом Bixby. Специалисты считают неудачной попытку Samsung создать подобие аналога Siri. Пятая ошибка включила в себя наличие весьма бесполезной функции, делающей все кнопки и панель, в новом Samsung Galaxy S9, полностью прозрачными.