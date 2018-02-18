Стас Костюшкин сложил руки в молитве и попросил прощения у своих фанатов

Костюшкин в рамках Instagram выложил новый снимок, на котом предстал в позе молящегося человека. На публикации запечатлено, как Стас стоит под голубым небом со сложенными для молитвы руками. Поклонники хорошо рассмотрели татуировки исполнителя песен на правой руке. Под фото певец попросил, чтобы фолловеры простили его за всё, что он не так сделал.Пост знаменитости в течение четырёх часов собрал более пяти тысяч отметок «Мне нравится» и свыше ста комментариев. Подписчики тоже попросили прощения у звезды. Поклонники сказали, что Стас Костюшкин один из самых ярких исполнителей песен российского шоу-бизнеса.