АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Стас Костюшкин сложил руки в молитве и попросил прощения у своих фанатов

Стас Костюшкин, являющийся знаменитым отечественным исполнителем песен, в своём микроблоге Instagram обнародовал фото, на котором запечатлён со сложенными для молитвы руками. Под постом артист попросил у своих многочисленных фанатов в честь праздника прощение.

Стас Костюшкин сложил руки в молитве и попросил прощения у своих фанатов

Костюшкин в рамках Instagram выложил новый снимок, на котом предстал в позе молящегося человека. На публикации запечатлено, как Стас стоит под голубым небом со сложенными для молитвы руками. Поклонники хорошо рассмотрели татуировки исполнителя песен на правой руке. Под фото певец попросил, чтобы фолловеры простили его за всё, что он не так сделал.

Пост знаменитости в течение четырёх часов собрал более пяти тысяч отметок «Мне нравится» и свыше ста комментариев. Подписчики тоже попросили прощения у звезды. Поклонники сказали, что Стас Костюшкин один из самых ярких исполнителей песен российского шоу-бизнеса.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:44
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великом Устюге планируют построить новый дворец
Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник
Сулейман Керимов может стать владельцем банка
Ученые: Фруктовый сок при неправильном
Эксперт: заявление Порошенко о готовности
В Нижнем Новгороде посетители детского парка
В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе
Светлана Лобода попросила у всех прощения и
Геймеры могут получить биткоин за успешное
Сотрудники Пентагона рассказали СМИ об НЛО и его
Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса
Митрополит Иларион рассказал про способ вернуть
Эксперты определили пять наиболее важных ошибок в
Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на
Российского призера Олимпиады 2018 заподозрили в
Британец сообщил исследователям о двух встречах с
Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко
Новый кроссовер от SEAT может получить название
Инсайдеры рассказали о смартфоне Moto G6
В Сети опубликовано концептуальное видео о
Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв
Эксперты назвали самые распространенные мифы о
Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору
В Канаде появится улучшенная версия пикапа RAM
В AMD решили бесплатно рассылать процессоры для
В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона
Анастасия Волочкова подверглась критике после
Американец 31 раз был арестован полицией за
Противники Marvel нашли способ помешать успеху
Мозговые волны показали, как музыка развивает
Просмотреть все новости