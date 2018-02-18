Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на шпионских снимках

Благодаря фотошпионам, стало известно, что новый автомобиль Lamborghini Aventador в названии получит аббревиатуру SVJ, которая расшифровывается, как Super Veloce Jota. Судя по заднему крылу суперкара, эксперты решили, что автомобиль будет оснащён активной аэродинамической системой ALA, она регулирует воздушный поток вокруг автомобиля и внутри него.Также Lamborghini Aventador SVJ получил пару выхлопных выходов, расположенных поблизости с задними фонарями, и большой задний диффузор, а также у сперкара появился новый набор «юбок» и несколько спойлеров спереди.По мнению экспертов, новинка будет значительно мощнее своих предшественников. Официальная презентация Lamborghini Aventador SVJ 2020 года ожидается в конце текущего года или в начале следующего.