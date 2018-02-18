АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на шпионских снимках

Охотникам за сенсациями удалось запечатлеть Lamborghini Aventador SVJ 2020. журналисты сняли на видео новый суперкар во время прохождения тестовых заездов.

Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на шпионских снимках


Благодаря фотошпионам, стало известно, что новый автомобиль Lamborghini Aventador в названии получит аббревиатуру SVJ, которая расшифровывается, как Super Veloce Jota. Судя по заднему крылу суперкара, эксперты решили, что автомобиль будет оснащён активной аэродинамической системой ALA, она регулирует воздушный поток вокруг автомобиля и внутри него.

Также Lamborghini Aventador SVJ получил пару выхлопных выходов, расположенных поблизости с задними фонарями, и большой задний диффузор, а также у сперкара появился новый набор «юбок» и несколько спойлеров спереди.

По мнению экспертов, новинка будет значительно мощнее своих предшественников. Официальная презентация Lamborghini Aventador SVJ 2020 года ожидается в конце текущего года или в начале следующего.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Великом Устюге планируют построить новый дворец
Возле Солнца ученые заметили огромный треугольник
Сулейман Керимов может стать владельцем банка
Ученые: Фруктовый сок при неправильном
Эксперт: заявление Порошенко о готовности
В Нижнем Новгороде посетители детского парка
В Ватикане возобновлена работа комиссии по борьбе
Светлана Лобода попросила у всех прощения и
Геймеры могут получить биткоин за успешное
Сотрудники Пентагона рассказали СМИ об НЛО и его
Ученые: Врата ада древнего города Иераполиса
Митрополит Иларион рассказал про способ вернуть
Эксперты определили пять наиболее важных ошибок в
Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на
Российского призера Олимпиады 2018 заподозрили в
Британец сообщил исследователям о двух встречах с
Барнаульские рыбаки спасли на Оби примерзшую ко
Новый кроссовер от SEAT может получить название
Инсайдеры рассказали о смартфоне Moto G6
В Сети опубликовано концептуальное видео о
Эмма Уотсон пополнила фонд, поддерживающий жертв
Эксперты назвали самые распространенные мифы о
Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору
В Канаде появится улучшенная версия пикапа RAM
В AMD решили бесплатно рассылать процессоры для
В Индии на свадьбе от взрыва газового баллона
Анастасия Волочкова подверглась критике после
Американец 31 раз был арестован полицией за
Противники Marvel нашли способ помешать успеху
Мозговые волны показали, как музыка развивает
Просмотреть все новости