Дима Билан опубликовал в Instagram ролик в честь Прощенного воскресенья

Дима Билан в своём микроблоге Instagram обратился к фанатам с поздравлениями, а также попросил у них прощения. В ответ артист понадеялся, что подписчики, последовав православной традиции, ответят ему тем же. В подписи к ролику певец сообщил, что с утра его мама напомнила ему об этом празднике, и поэтому он принял решение сделать то же самое и со своими поклонниками.Подписчики принялись поздравлять своего любимца. Некоторые фолловеры немного разочаровались, так как ожидали более яркого видеоролика от звезды, однако все равно обрадовались его посту. Более того, поклонники извинились за некоторых хейтеров, постоянно критикующих Диму Билана. Публикация певца в течение четырёх часов сумела собрать более 100 тысяч отметок «Мне нравится».