Муж Ксении Бородиной считает себя сильным психологом

Так в одном из последних постов Омаров уверенно заявил, что «по своему боевому опыту превосходит любого среднестатистического психолога».Особенно он акцентирует внимание на своей практике. Хотя у Курбана нет диплома психолога, он «грыз эту науку зубами», а с ранних лет еще и увлекался психологией и НЛП и применял полученные знания на практике.Со временем Курбан понял, что он способен «договориться с любым человеком» и любого «перетащить на свою сторону и сделать так, чтоб он открылся тебе».Курбан Омаров живет по принципу «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» и желает всем остальным того же. Супруг Ксении Бородиной уверен, что эта формула поможет семейным парам обрести понимание и чистую любовь, родители и дети начнут слышать друг друга, а дружба стане крепче.Курбан с радостью предлагает свою помощь добрым людям и обещает выкладывать побольше ответов на комментарии подписчиков.