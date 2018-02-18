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Муж Ксении Бородиной считает себя сильным психологом

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в последнее время часто раздает советы на различные житейские темы и уверен в своих знаниях психологии человека.

Так в одном из последних постов Омаров уверенно заявил, что «по своему боевому опыту превосходит любого среднестатистического психолога».
Особенно он акцентирует внимание на своей практике. Хотя у Курбана нет диплома психолога, он «грыз эту науку зубами», а с ранних лет еще и увлекался психологией и НЛП и применял полученные знания на практике.

Муж Ксении Бородиной считает себя сильным психологом

Со временем Курбан понял, что он способен «договориться с любым человеком» и любого «перетащить на свою сторону и сделать так, чтоб он открылся тебе».

Курбан Омаров живет по принципу «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» и желает всем остальным того же. Супруг Ксении Бородиной уверен, что эта формула поможет семейным парам обрести понимание и чистую любовь, родители и дети начнут слышать друг друга, а дружба стане крепче.

Курбан с радостью предлагает свою помощь добрым людям и обещает выкладывать побольше ответов на комментарии подписчиков.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:02
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